قرقاش: شتان بين اختيار الشقيق والشريك ومن اختار غير ذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن هناك فرقا كبيرا بين من نهج الصدق والاحترام واختيار الشقيق ومن اختار غير ذلك، وذلك في تغريدات تأتي في الوقت الذي تستمر فيه حدة التوتر الدبلوماسي بين دول خليجية وقطر.

وقال قرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شتان بين من انتقى نهج الصدق والاحترام والثقة وكسب الشقيق والشريك، وبين من اختار غير هذا الطريق، يبقى التوفيق رفيق الوضوح والمصداقية والصفاء.. يصعب الدفاع عن الموقف المستند إلى التآمر ونكث العهود وغياب المصداقية، ويصبح جمهورك محازبيك وذو مصلحة ومن تدفع له، ويسهل حين تكون صادقا شفافا."

وتابع قائلا: "اتضح أنه عند بناء آلة إعلامية واسعة تم تجاهل المواطن، فجاء الصوت الداخلي ضعيفا مكررا لن يعوّضه صوت الكتائب الإلكترونية وذوي الأجندات الحزبية.. أشفق على الصوت الإعلامي الوحيد، تكرر حضوره وغاب السند، غدت مهمته أصعب في ظل أدلة تؤكد زرع الفتن ونقض العهود. جوهر الإعلام المؤثر المصداقية."

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