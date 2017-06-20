الممثل السعودي ناصر القصبي: اللعب مع قطر أصبح على المكشوف

جاء ذلك في تغريدة للقصبي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث دعا إلى انتظار حلقة من برنامجه "سيلفي" الليلة، حيث قال: "المواقف المايعه مرفوضه واللعب الان مع النظام في قطر أصبح على المكشوف.. انتظرونا الليلة."

ويذكر أن القصبي تطرق إلى ملف الخلاف الخليجي القطري في تغريدة سابقة بتاريخ الـ5 من يونيو/ حزيران الجاري، حيث قال: "لنا احباب واصدقاء واهل في قطر قرار مؤلم كان لابد منه أهل قطر أهلنا وأبناء عمومتنا أما سياسة قطر فما شفنا منها الا الغثا اليد تُبتر لو فسدت."

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