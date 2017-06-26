كاظم الساهر بالعيد: أملنا بزعمائنا وهذا ما سيترتب على عدم حل مشاكلنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه الفنان العراقي، كاظم الساهر، رسالة بمناسبة حلول عيد الفطر، لفت فيها إلى أن المشاكل التي تشهدها البلاد العربية سيدفع ثمنها العائلات والأطفال والشباب.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الفنان العراقي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأحد، حيث قال: "يارب تحمي وطنا العربي من المحيط للخليج كلنا نحب العراق وسوريا ومصر والسودان وفلسطين وقطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والمغرب وتونس وليبيا والجزائر وعُمان والأردن ولبنان، يا رب تنحل مشاكلنا.."

وتابع قائلا: "في العراق وسوريا وليبيا واليمن وخليجنا العربي واضعين آمالنا بأيدي كبارنا وزعمائنا في وطنا، وهذه المشاكل والمحن كما تعلمون إن لم نسارع بحلها ستدفع ثمنها العوائل البريئة من أطفال ونساء وشيوخ فضلا عن الشباب تسفك دمائهم كل يوم للأسف.."