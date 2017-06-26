دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدر وسم "رئيس الدولة يستقبل الحكام" قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على "تويتر" في الإمارات، بعدما استقبل رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، الأحد، حكام الدولة وأولياء العهد والوزراء وكبار المسؤولين، للتهنئة بعيد الفطر.

ويُعد ذلك الظهور العلني أمراً نادراً، منذ إصابة الشيخ خليفة بجلطة وخضوعه لعملية جراحية ناجحة في يناير/ كانون الثاني 2014. وأكد مسؤولو الدولة منذ ذلك الحين أن وضع الرئيس الصحي جيد وأنه تجاوز الأزمة.

وتداول رواد "تويتر" في الإمارات صور الشيخ خليفة معربين في تغريدات عن فرحتهم العارمة برؤية رئيس الدولة. نعرض عليكم بعض التغريدات التي جاءت ضمن الوسم.

ويُشار إلى أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.