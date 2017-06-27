دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أهدى مواطن قطري سيارة لرضيعة كويتية، بمناسبة حملها لاسم "قطر" الذي أطلقه عليها والدها، تعبيرا عن دعمه لدولة قطر، حسب ما نقلته جريدة الشرق القطرية.

ونشرت الجريدة نسخة من البطاقة المدنية للمولودة، واسم والدها طلال خلف العنزي، وقد وُلدت يوم 17 يونيو/حزيران 2017، وستنتهي صلاحية بطاقتها خلال الشهر ذاته من عام 2022، أي تقريبا في الفترة نفسها التي سيتم خلالها تنظيم مونديال كأس العالم في قطر.

ونقلت الجريدة أن مواطنا قطريا اسمه عبد الله الهاجري أهدى سيارة للرضيعة قطر، تقديرا لوالدها، وبيّنت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، شاحنة تحمل سيارة فاخرة، وعلى السيارة لافتة بها الاسم الكامل للرضيعة، مرفوقة بعبارة من الشعب القطري، كما تحمل السيارة العلم القطري، فضلا عن رمز أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد.

ولم تقطع الكويت علاقاتها مع قطر، ويقوم أميرها الشيخ صباح الأحمد بجولات وساطة بين قطر والبلدان المقاطعة لها، خاصة السعودية والإمارات والبحرين.