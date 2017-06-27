دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن تكون قد منحت ترخيصا لعرض مسرحية "سواقة حريم"، مشيرة إلى أنها لم توافق على إضافتها ضمن الفقرات المقترحة من المنظّم لمهرجان "اكل أول" المقام ضمن فعاليات روزنامة العيد في مدينة جدة.

ونوّهت الهيئة العامة للترفيه في بيان نُشر عبر حسابها الرسمي على تويتر، الى أن ما حصل بخصوص الإعلان عن المسرحية واستخدام شعار الهيئة تم دون علمها أو موافقتها.

كما أهابت بجميع منظمي الفعاليات عدم استخدام اسمها أو شعارها دون موافقة مسبقة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذه الحالات.

توضيح هيئة الترفيه جاء بعد انتشار وسم على تويتر بعنوان "#هيئة_الترفيه_تتهكم_على_المرأة". وبحسب ما أشار المغردون، فان مسرحية "سواقة حريم" تناقش الجانب السلبي في قيادة المرأة للسيارة والذي من الممكن أن يكون عائقا لها في القيادة، بالإضافة إلى الجانب الإيجابي.

وفيما يلي بعض التغريدات التي تحدثت عن هذا الموضوع.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.