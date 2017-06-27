السويدان: عسى أن يعيد جيش العراق إدارة الموصل لأهلها وإلا دخلنا بحرب طائفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الداعية الإسلامي، طارق السويدان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الخليج، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" لا يريد ترك الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية إلا مدمرة بالكامل.

جاء ذلك في تدوينة للسويدان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "داعش.. فوق كل الفساد في الأرض الذي قامت به العصابة المجرمة داعش، ورغم كل التشويه الذي فعلته بالإسلام والمسلمين فاليوم لا تريد داعش أن تترك الموصل الا مدمرة بالكامل بعد أن أذاقوا أهلها أنواع التطرّف وأصناف العذاب والبلاء."

وتابع قائلا: "ونهايتهم أقرب مما يتخيلون عليهم ما يستحقون من العذاب في الدنيا والآخرة جزاء وفاقاً نكاية بهم لما صنعوه في الناس باسم الإسلام للأسف والإسلام منهم برآء."

وأردف الداعية بالقول: "يا أهل الموصل أبشروا بالخلاص منهم وعودتكم لدياركم مكرمين وعسى أن يلتزم الجيش العراقي بإعادة ادارة الموصل الى أهلها وإلا أدخلوا المنطقة في مأساة جديدة وتحولت لحرب طائفية يجب أن يمنعها العقلاء من كل الأطراف."

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