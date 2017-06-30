ذكرى 30 يونيو.. قرقاش: أسدل الستار على الإخوان ورفاق طريقهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "ثورة 30 يونيو" أسدلت الستار على " التآمر الخارجي والحزبي على مصر."

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ثورة الشعب المصري في 30 يونيو محطة مهمة في عودة توازن أرض الكنانة، ومع صعوبة مسار الاستقرار والازدهار إلا أن الدعم الشعبي يبقى الرصيد الأكبر."

وتابع قائلا: "التآمر الخارجي والحزبي على مصر واللجوء إلى العنف والإرهاب من الإخوان ورفاق طريقهم تكسّر أمام إرادة الشعب، فصل مظلم أسدلت ثورة 30 يونيو ستاره.. في المشهد الحالي تواجه مصر تحديات الاستقرار والتنمية بثقة تزيد كل يوم، وللمتآمرين على مصر منافيهم وصراخهم وعويلهم يزيد هامشية كل يوم."

وأضاف: "ولا يمكن لأي عربي مخلص إلا أن يفرح لاستقرار مصر ونجاحها وعزّها، فلن نتمكن من صيانة الفضاء العربي دون نجاح مصر ودون استقرارها وتطورها."

من جهته هنأ وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، المصريين بهذه الذكرى حيث قال في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "اهنئ القيادة المصرية والشعب المصري الشقيق بذكرى 30 يونيو، ذكرى تصحيح المسار. اللهم احفظ مصر ويسر لأهل مصر التنمية والخير والازدهار."