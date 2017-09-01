الملك سلمان: نحمد الله أن مكّن لهذه البلاد خدمة ضيوف الرحمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، المسلمين بحلول عيد الأضحى، وذلك في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال الملك سلمان في تغريدته: "نحمد الله أن مكّن لهذه البلاد خدمة ضيوف الرحمن، ونحمده أن بلغنا عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وكل عام وأنتم بخير."

واستقبل المسلمون في المملكة العربية السعودية والعالم، الجمعة، أول أيام عيد الأضحى، ليتوج موسم الحج 2017 دون حوادث تذكر، بعد تحضير المملكة لمئات الآلاف من رجال الأمن والمتطوعين لخدمة الحجاج فيما وصفه بعض المراقبين بأنه رد على مطالبات "تدويل وتسييس" هذا المنسك استنادا على الظروف والأزمة التي تشهدها الخليج بين المملكة والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.