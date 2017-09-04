ناصر القصبي يهاجم عمرو خالد بعد "حصر دعائه لمتابعيه بفيسبوك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هاجم الفنان السعودي، ناصر القصبي، مساء الأحد، الداعية الإسلامي المصري، عمرو خالد، على خلفية ما تم تناقله حول تخصيص الأخير لدعائه من الحرم المكي لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وهو الأمر الذي نفاه الداعية في وقت سابق قائلا إن الفيديو مجتزأ.

وقال القصبي على صفحته الرسمية بتويتر: "هذا الداعية المعتوه يرينا كيف يحول جوهر (فكرة الدعاء) الى دروشه ومسخرة مقيتة.. الجميل ما كان بالأمس مسموعاً بتبجيل أصبح اليوم مثير للشفقة."

وكان عمرو خالد قد نشر بيانا في السابق على صفحته بتويتر قائلا: "ساءني وأنا في الحج ما تم تداوله على عدد من المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مجتزئا من سياقه بغرض إثارة الجدل حولي، وهو في الحقيقة لا يعدو محاولة متكررة، بعد أن زعم البعض أني اختصصت متابعين صفحتي على موقع فيسبوك بالدعاء لهم بأن يكونوا من أهل الجنة، وإظهار الأمر على أنه استثناء لهم دون المسلمين في حين أنني دعوت لعامة المسلمين بأن يرزقهم الله الجنة، كما هو واضح من الفيديو الكامل."

وأضاف: "لكن ذلك لم يظهر في مقطع الفيديو المتجزئ لغرض في نفس من تداوله على هذا النحو بهدف الإثارة والتجني على شخصي الضعيف، وهذا على غير الحقيقة، وإنني إذ أبرأ إلى الله من ذلك، فإنه يسعدني أن ألبي طلبات متابعي بالدعاء لهم عسى أن يتقبل الله دعائي.."

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