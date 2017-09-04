كاتب سعودي: مقالي حول ذبح الأضحية ليس معارضة للسنة.. ووزارة الثقافة: لا تخض في الفتاوى الشرعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دافع الباحث الشرعي عبدالله العلويط عما جاء في مقال له حول ذبح الأضحية، أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً الى أن ما فهمه البعض من أن المقال معارضة للسنة، لا أساس له من الصحة كما اعتذر لقرائه عن اللبس الذي حصل بسبب ما فهم خطأ من المقال، على حد تعبيره.

وأشار العلويط، وهو كاتب في صحيفة الوطن السعودية، الى أنه لم يقل إن الأضحية مكروهة وبدعة، مضيفاً أن من وجّه لهم الخطاب هم أهل الماشية الذين يمتلكونها ومن توجد في بيئاتهم.

وقال: "كون النبي ضحى بكبشين لايدل على نفي ما أقول فأهلها لا يشترط أن يملكوا قطعانا وإنما بضعة شياه.. فقد تكون لديه بضع شياه أو أنه اشتراها لكنه في بيئة تكثر بها المواشي أي أنها ليست للمجتمعات التي لاتعرفها كالمجتمعات الحديثة."

يذكر أن وزارة الثقافة والاعلام كانت قد استدعت العلويط وأبلغته بعدم الخوض في الفتاوى الشرعية وأن تترك لأصحاب الشأن التزاماً بالأوامر والتعليمات.