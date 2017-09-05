علّم قطر.. فنانون خليجيون يهاجمون سياسة الدوحة بأغنية عن الأزمة الخليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هاجم مجموعة من كبار الفنانين الخليجيين سياسة الدوحة من خلال أغنية جديدة بعنوان "علّم قطر"، ردوا من خلالها على ما اعتبروه تجاوزات تقوم بها قطر بحق المملكة العربية السعودية.

وتتناول الأغنية الأزمة الخليجية الحالية، التي أدّت الى قطع العلاقات مع قطر، وقد شارك في أدائها عدد من نجوم الخليج وهم رابح صقر، وليد الشامي، عبد المجيد عبدالله، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، راشد الماجد ومحمد عبده.

يذكر أن الأغنية من كلمات الكاتب السعودي تركي آل الشيخ، مستشار في الديوان الملكي، وألحان الفنان رابح صقر، وتوزيع مدحت خميس، ومكساج جاسم محمد، وقد نشرتها شركة “روتانا” عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

وعلى تويتر، احتل وسم يحمل اسم الاغنية مرتبة متقدمة بين المواضيع الأكثر انتشاراً في السعودية، وقد أعاد نشرها العديد من النشطاء، وفيما يلي بعض التغريدات.

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