شاهد فرحة محمد بن سلمان بتأهل السعودية لكأس العالم 2018.. ومغردون: "وجه السعد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لرد فعل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعد فوز منتخب السعودية لكرة القدم على منتخب اليابان، مساء الثلاثاء، ليتأهل بذلك لكأس العالم 2018، ويكون أول منتخب عربي يتأهل للمونديال خلال التصفيات الحالية.

ودشن المغردون وسم "وجه السعد" في إشارة إلى الأمير محمد بن سلمان، الذي ظهر في مقاطع الفيديو مبتسماً ويؤشر بـ"علامة النصر".

ونعرض عليكم بعض الصور ومقاطع الفيديو التي لاقت انتشاراً واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي:

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