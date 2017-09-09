ناصر القصبي ينشر فيديو إلقائه بحمام سباحة بعرس ابن أخيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الفنان السعودي، ناصر القصبي، مقطع فيديو لعملية إلقائه في حمام سباحة خلال حفل زفاف ابن أخيه، لينال التسجيل آلاف المشاركات والإعجابات خلال اقل من 24 ساعة على نشره.

وقال القصبي في تعليق على الفيديو الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "البارح زواج ولد أخوي في استراحة القصبي وعندهم عادة (عجيبه) يذبون المعرس بعد انتهاء العرس بثيابه بالمسبح. تآمروا علي وذبوني أنا في المسبح."

وفي تعليق على مقطع الفيديو، نشر بندر بن عبدالله مقطعا من مسلسل للفنان السعودي قائلا: "اثر هالحلقة ماجت من عبث ماضيكم مقالب يابوراكان."

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