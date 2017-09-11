المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تلقيت هدية من حاج لـ"الديار المقدسة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه تلقى هدية من صديق مقرب عاد من الحج الأسبوع الماضي.

ونشر أدرعي تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، قال فيها: "ما أروع أن تتلقى هدية من الديار المقدسة.. مع عودة حجاج بيت الله الحرام إلى بيوتهم وعائلاتهم، الحجاج يكرمون ذويهم وأصدقائهم بهدايا الحج."

وأضاف أدرعي: "أنا أيضاً وصلتني هدية من صديق مقرب قد عاد من الحج في الأسبوع الماضي.. استراحة قصيرة من التمرين الكبير. حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً."