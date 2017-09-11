المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تلقيت هدية من حاج لـ"الديار المقدسة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه تلقى هدية من صديق مقرب عاد من الحج الأسبوع الماضي.
ونشر أدرعي تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، قال فيها: "ما أروع أن تتلقى هدية من الديار المقدسة.. مع عودة حجاج بيت الله الحرام إلى بيوتهم وعائلاتهم، الحجاج يكرمون ذويهم وأصدقائهم بهدايا الحج."
وأضاف أدرعي: "أنا أيضاً وصلتني هدية من صديق مقرب قد عاد من الحج في الأسبوع الماضي.. استراحة قصيرة من التمرين الكبير. حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً."
ما اروع ان تتلقى هدية من الديار المقدسة...
مع عودة حجاج بيت الله الحرام إلى بيوتهم وعائلاتهم، #الحجاج يكرمون ذويهم وأصدق...Posted by افيخاي أدرعي- Avichay Adraee on Sunday, September 10, 2017
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