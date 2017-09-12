مذيع BBC يضيع الكاميرا خلال بث لخبر عاجل! 

(CNN)-- في الساعة الثانية من التاسع من سبتمبر/أيلول، جهز مذيع الـBBC خبراً عاجلاً، الخبر العاجل يٌقرأ أمام الكاميرا مباشرة، ولكن قبل ذلك، عليك أن تجد الكاميرا!
سخر الكثير من المغردين على تويتر من المذيع توم دونكن لعدم إيجاده الكاميرا، لكن المذيع يعمل مع الـBBC منذ 9 سنوات وتعامل مع الأمر برحابة صدر.
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