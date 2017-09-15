"15 سبتمبر".. خاشقجي: مبالغة.. والعريفي يحذر.. والشريم: حراك لقيط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، ما وصفه بـ"مبالغة" الإعلام في التخويف من "حراك 15 سبتمبر" الذي يعطي صورة خطأ عن الاستقرار في السعودية على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لخاشقجي على صفحته بتويتر، حيث قال: "مبالغة الاعلام في التخويف والتحذير مما يسمى حراك 15 سبتمبر يعطي صورة خطأ عن استقرار المملكة،" لافتا في تغريدة منفصلة إلى أن "ثورات الجمهوريات العربية البائسة لم تكن اختيارا، ولو خرج شيوخ الارض يدعون الشعب المصري والسوري وغيرهما للعودة لبيوتهم ما عادوا."

وعلق إمام الحرم المكي، سعود الشريم قائلا في تغريدة: "الذين ينفخون لحِراك لقيط إنما ينفخون في غير ضَرَم؛ لأن من نما في حضن هذا الوطن المسلم لن يقبل أن يكون نائحة مستأجرة في وجوه أهله وبني مجتمعه."

أمام الداعية محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية، فعلق قائلا: "صيانة المجتمع مما يزعزع أمنه ويشتت وحدته واجب الجميع فأتمنى من شبابنا وبناتنا الحذر من دعوات لا تلتفت لأمن البلاد وتماسكها حراك 15 سبتمبر."

وعلق الداعية عائض القرني بتغريدة قائلا: "لا تكن لعبة وأضحوكة في يد من يسوّقون الوهم وينشرون الفتنة والبلبلة، وحراك ما يُسمّى 15 سبتمبر للفشل والخيبه،" في حين قال الداعية عبدالعزيز الفوزان: "حراك 15 سبتمبر اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد ديننا وبلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واكفنا شره بما شئت."

وعلى وسم حمل اسم حراك 15 سبتمبر، قال صاحب حساب منصور الحربي: "للأسف الإعلام ضخم هذا الحراك الغير موجود أصلاً، وكأنه سوف يحدث ولابد أن نتصدى له، جدا عطيتوهم أكبر من حجمهم،" في حين قال صاحب حساب عبدالله: "والله كبرتو الموضوع الشعب واعي ويعرف كل ما صار حوله من المصايب."

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