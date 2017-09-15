سعوديون يحتفون بـ"فشل حراك 15 سبتمبر".. والوسم يتصدر تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدر وسم "فشل حراك 15 سبتمبر"، الجمعة، الوسوم الأكثر تداولا على موقع تويتر في المملكة العربية السعودية والعالم، مع عشرات آلاف التغريدات لسعوديين يحتفون بفشل الدعوة إلى خروج احتجاجات في المملكة، ويؤكدون على ولائهم للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وكتب الأمير السعودي الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، عبر حسابه على تويتر: "#هنا_المملكة_العربية_السعودية. ١٥ سبتمبر: لا وجود لما يسمى #خراط_15_سبتمبر.٢٣ سبتمبر: يوم حب الوطن. #اليوم_الوطني_السعودي"، مع صورة تعبيرة ليد الشعب مع يد القيادة تحملان علم المملكة.

وقال رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية محمد السلامي إن "السعوديين يحتفلون مبكرا باليوم الوطني، أراد البعض من حراك 15 سبتمبر استهداف الوطن قيادة وشعبا، ولكن انقلب السحر على الساحر وتحول لتجديد بيعة".

وقال الإعلامي السعودي عبدالعزيز الخميس: "لم أهتم لما يسمى بحراك ١٥ سبتمبر، لسبب بسيط، شعبنا لديه قدرة خارقة على دحر كل من يهدد أمنه واستقراره. سيبقى الوطن شامخا منيعا".

وقال الإعلامي السعودي عبدالرحمن السليس إن "حراك 15 سبتمبر الحقيقي هو وقوفنا مع دولتنا فجميعنا يد وحدة خلف قيادتنا، وليس الحراك الفاشل والممول من حكومة قطر"، على حد تعبيره.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.