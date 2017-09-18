ما هي النصيحة التي أسداها باسم يوسف لجمال خاشقجي في أمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر جمال خاشقجي الإعلامي والكاتب السعودي، صورة تجمعه بالإعلامي الساخر باسم يوسف بنيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية وسط تجمع معني بالإسلام السياسي.

وعلّق خاشقجي على الصور قائلاً: "مع باسم يوسف في نيويورك، من اجد استفدت من نصيحة حكيمة أسداها لي وسوف احتفظ بها لنفسي."

وأضاف في تغريدة أخرى، قائلاً: "مثير للاهتمام ان ألتقي مع باسم وسط تجمع معني بالإسلام السياسي وفِي نيويورك، مؤكد ان الذي يجمعنا أكثر فلا تكونوا إقصائيين."

وكان الإعلامي السعودي جمال خاشقجي قد اثار موجة من الجدل الحاد على موقع "تويتر" بالدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين والداعية يوسف القرضاوي، المصنفين كـ"إرهابيين" من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، كما قررت صحيفة "الحياة" التي كان يكتب فيها إيقافه عن الكتابة.

خاشقجي أعاد كذلك نشر تغريدة للكاتب فالح بن حجري، حول طريقة تناوله للقهوة:

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.