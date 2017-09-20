بعد مهاجمته ناصر العمر بسبب قصة "طفلة أثارت شهوة أحد الرجال".. القصبي ينتقد فيديو توبة شاعر

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- انتقد الممثل السعودي ناصر القصبي من جديد فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لتوبة شاعر عن كتابة الشعر، متسائلا "ماخلصنا من هالسالفه؟"

تعليق ناصر القصبي جاء بعد أن أعاد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر يقول فيه أحدهم إنه "شاعر غزل ولديه قناة على يوتيوب، ويعلن توبته." وقد كتب القصبي قائلا: "لاحول ولا قوة الا بالله، ماخلصنا من هالسالفه؟ لن تقتل البعوض حتى تجفف المستنقع."

وكان الممثل السعودي قد أثار ضجة واسعة هذا الأسبوع بعد أن هاجم الداعية المعروف ناصر العمر، بسبب فيديو قديم له يروي فيه قصة "طفلة كانت تلبس القصير فأثارت شهوة أحد الرجال، وكيف تاب بعد ذلك."

ويروي العمر في الفيديو قصة طفلة عمرها 9 سنوات كانت تخرج والدتها، وتتركها مع الخادمة، وعندما رآها رجل أراد أن يفعل الفاحشة معها، برغم صغر سنها. ويضيف أنه ورغم إغراء الرجل للخادمة بالمال كي تسمح له بالدخول الى المنزل، كان هناك شيئ ما يمنعه عن ذلك رغم وصوله اليها. وقال العمر إن الرجل حصل بعد ذلك على رقم هاتف والدة الطفلة، واعترف لها بخطته التي لم ينفذها، مستفسرا منها عن السبب، لتجيبه أن محافظتها على الأذكار اليومية السبب في ذلك."

القصبي علّق على الفيديو قائلاً: "صدعوا رؤوسنا طوال 30 سنة بهالقصص المفبركة البلهاء الساذجة الركيكة والتي تفيض بفكر جنسي شاذ و مريض. أهانة لعقولنا تصديق مثل هذا الهراء."

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.