موجة غضب بالسعودية بعد تداول حديث لداعية قال إن قيادة المرأة للسيارة لا تجوز لأنها بربع عقل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار إعادة نشر حديث للداعية السعودي سعد الحجري خلال محاضرة تطرّق فيها الى مفاسد السماح بقيادة المرأة للسيارة، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اُعتبر كلامه مسيئا للنساء اللاتي وصفهن "بأنهن بربع عقل."

وكان الحجري قد قال في مقطع الفيديو الذي يعود لثلاث سنوات مضت: "ما رأيكم لو أنَّ المرور اطلع بأن رجلًا ليس لديه إلا نصف عقل فهل يمنحه رخصة قيادة؟ متسائلاً: "فكيف تعطى المرأة رخصة وهي لا تملك إلا نصف عقل؟ وإذا خرجت إلى السوق سينقص عقلها زيادة نصف، فكم سيبقى من عقلها؟ ربع، فكيف يمنح المرور لمن لديه ربع عقل؟ إذأ نطالب المرور بأن يتحرَّى؛ لأنها لا تليق بها السياقة وهي لا تملك إلا ربعًا".

تفسير الحجري دفع المغردين على موقع تويتر الى تدشين وسم "#الحجري_النساء_بربع_عقل" عبّروا فيه عن استيائهم من حديثه، حيث علّق الدكتور عبدالله الغذامي، قائلاً:

من جهته كتب الاعلامي السعودي وليد الظفيري، معلقاً: عندما تصبح المرأة فوبيا في المجتمعات الذكورية فلا تستغرب أن تجد أحدهم يصفها ب "ربع عقل" !

وفيما يلي بعض التغريدات الأخرى التي انتقدت الحجري، أيضا:

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