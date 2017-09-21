"معاً أبداً".. الإمارات تشارك السعودية الاحتفال بعيد المملكة الوطني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل أيام من حلول الذكرى الـ87 لليوم الوطني السعودي، السبت المقبل، دشنت الإمارات وسم "معاً للأبد" الذي حظي بتفاعل وساع النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استخدمه النشطاء في الإمارات للتعبير عن مشاعر "الأخوة" بين الإماراتيين والسعوديين، وللإشادة بقوة العلاقات التي تربط الدولتين.

واستخدم الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الوسم في تغريدات نشرها على صفحته الرسمية على موقع تويتر، أرفقها بصورة له وهو يقبل رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقال: "فرحة المملكة بيومهم الوطني هي فرحة لدولة الإمارات وشعبها.. حفظ الله المملكة وملكها وشعبها الكريم."

وأضاف الشيخ محمد في تغريدات أخرى: "معا أبداً نحن والمملكة، عزهم عزنا، وبلدهم بلدنا، ومليكهم فخرنا كلنا.. معاً أبداً في المصير وفي خدمة الإسلام وفي الدفاع عن الأوطان." وتابع: "كل التهنئة لإخوتنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية يومهم الوطني ال87، وفق الله خادم الحرمين وولي عهده لدوام عزها ومجدها ومنعتها."

وقالت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة الكعبي: "بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يعد محطة تاريخية مهمة في ذاكرة المنطقة، نتوجه باسم شعب الإمارات إلى المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغراء التي نشاركهن فيها المشاعر الوطنية، ومشاعر الفرحة والفخر بالإنجازات التي حققتها وتحققها المملكة كل يوم."

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر مقطع فيديو بعنوان "الإمارات والسعودية.. نموذج للعلاقات الأخوية"، ويسلط الفيديو الضوء على طرق "احتفاء الإمارات" باليوم الوطني السعودي، الذي كان من ضمنها تزين برج المراقبة في مطار أبوظبي بالعلم السعودي، واستقبال مسؤولي "إقامة دبي" المسافرين الذين يحملون جوازات سفر سعودية بالورود والهدايا وبطاقات التهنئة.

إلى جانب إصدار مطار دبي الدولي ختماً خاصاً يحمل شعار المملكة، وتوفير خصومات تبلغ 50 في المائة بفنادق دبي للسعوديين. كما غيرت "دو" و"اتصالات" اسم شبكتيهما إلى "الإمارات والسعودية معاً".

ونشرت مؤسسة دبي للإعلام الحكومية مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر بعنوان: "دولة الإمارات.. مع السعودية قلباً وقالباً.. ونؤمن بأن المصير واحد."