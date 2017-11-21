عضو بهيئة كبار العلماء بعد إصابة إدواردو: لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحدثت الإصابة التي تعرض لها المحترف البرازيلي في فريق الهلال السعودي، كارلوس إدواردو، أثناء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الدعاء على اللاعبين الأجانب في المملكة.

فقد دفع خبر إصابة إدواردو، الذي أحزن المشجعين الهلاليين، البعض الى أن يشمت فيما حصل له وأن يدعوا عليه، الأمر الذي دفع الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء الى أن يؤكد أنه "لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب في المملكة ولا ينبغي ذلك، إلا إذا كانوا ظالمين، بحسب ما نقل عنه موقع "عكاظ."

المنيع أضاف أنه على "المسلم أن يكون ليناً ذا أخلاق واستقامة وصلاح، ولا يكون عنصرياً داعشياً"، على حد وصفه.

وكان حساب نادي الهلال السعودي الرسمي على تويتر، قد ذكر أن الفحوصات الطبية أثبتت تعرّض إدواردو لقطع في الرباط الصليبي الأمامي، مشيراً أن اللاعب سيغادر إلى البرازيل لإجراء العملية.