خاشقجي عن تصنيف "علماء المسلمين" بقائمة الإرهاب: أصدم بحماقات تقصي السعودية عن محيطها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، تصنيف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الداعية يوسف القرضاوي المحسوب زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين، على قائمة الإرهاب من قبل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

جاء ذلك في تغريدة لخاشقجي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "احاول ان أتفاءل ولكن أصدم بحماقات تقصي المملكة عن محيطها كل يوم، هل تعرفون من في اتحاد العلماء المسلمين؟ انهم خيرة فقهاء الأمة، علما وفقها وصدقا."

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ويذكر أن الدول الأربع أصدرت بيانا، مساء الأربعاء، وضعت فيه كيانين جديدين منهما الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى جانب 11 فردا، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.