قيادي باتحاد يرأسه القرضاوي يرد على ضاحي خلفان: أليست هذه الدعوة إرهابا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه يوسف القرضاوي، المحسوب زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين، على تغريدة للفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، ودعوته لـ"التحالف بقصف الآلة الداعية للإرهاب."

جاء ذلك في تغريدة للقرة داغي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أليست الدعوة لقصف قناة إخبارية في دولة ذات سيادة إرهاباً مكتمل الأركان؟!" وذلك في رد على تغريدة خلفان التي قال فيها: "على التحالف أن يقصف الآلة الدعائية للإرهاب.. قناة داعش والقاعدة والنصرة جزيرة الإرهاب."

ويذكر أن كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أضافت مؤخرا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية إلى جانب 11 فردا.