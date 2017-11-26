القرضاوي يترحم على "شهداء الروضة".. ويعلق على وضع "علماء المسلمين" بقائمة الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ترحم يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، على ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجد الروضة في العريش بسيناء، الجمعة، وأودى بحياة 305 قتلى منهم 27 طفلا.

وقال القرضاوي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "رحم الله شهداء مسجد الروضة الأبرار.. اللهم عليك بمن أراق دماء المصلين.. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير.. ومن أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر."

وحول وضع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقائمة الإرهاب من قبل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قال القرضاوي في تغريدة منفصلة: "حملنا على عاتقنا في العقود الماضية مُقاومة الميل نحو التشدد والتطرف الآتي من هُناك، والذي يُحدث الفوضى على الساحة الإسلامية.. واليوم نُوضع على قوائم الإرهاب؟! رمتني بدائها وانسلت!!"

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