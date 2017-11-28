لماذا اعتذر الجيش الأمريكي عن هذه الصورة بوصف مكافحة مصر للإرهاب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اعتذرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الثلاثاء، عن صورة نشرتها وقالت إنها لقوات مصرية تستعد لمواجهة الإرهاب وتظهير أراضيها، لافتة إلى ان الصورة تعود لقوات عراقية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "نحن نعتذر وبكل تواضع عن استخدام صورة للقوات العراقية، وعن طريق الخطأ، في هذه التغريدة.. هذه التغريدة ليس لها صلة باي منشورات نشرت حديثا أُدرجت بها نفس الصورة.. نحن فخورون بأن نكون شركاء للقوات المصرية في الحرب ضد الإرهاب."

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت في تعليق على الصورة وقت نشرها: "قوات مصرية مشكلة من رجال الصاعقة والمشاة والمظلات والمدفعية والدبابات وبغطاء جوي .. تتصدى لفلول الإرهابيين اينما وجدوا.. وعازمه على تطهير أرض مصر من دنس داعش الإرهاب."