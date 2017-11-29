شاب يقفز عن حصان ليتعلّق بمركبة مسرعة في السعودية.. و"المرور" يتحرك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استدعت الإدارة العامة للمرور في السعودية قائد مركبة وصاحب حصان ظهرا في مقطع فيديو على الطريق العام، وأحالتهما للهيئة المرورية بعد أن عرّضا السلامة للخطر.

وكان أحد الأشخاص قد ظهر، بحسب الفيديو أدناه، وهو يمتطي حصاناً على طريق عام بالمملكة ويسير بجانب مركبة مسرعة ثم يقفز من فوق الحصان الى داخل نافذة المركبة.

وقال المرور السعودي في بيان الأربعاء عبر حسابه الرسمي على تويتر إنه لكون ما قام به قائد المركبة وصاحب الحصان يعتبر مخالفاً لقواعد السير على الطريق، ويعرض السلامة للخطر، لا سيما وأن النزول أو الركوب أثناء سير المركبة يعتبر مخالفة مرورية واردة في نظام المرور، لقد قامت ادارة مرور عسير باستدعاء صاحب الحصان وقائد المركبة، وأحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقهما.

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