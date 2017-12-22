قيادي باتحاد يرأسه القرضاوي عن تصويت القدس: ترامب عزل أمريكا ووقفت معه 8 دول رغم التهديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه يوسف القرضاوي، المحسوب زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عزل بلاده حيث وقفت معه 8 دول فقط بالأمم المتحدة فيما يتعلق بقرار إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

جاء ذلك في تغريدة للقرة داغي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أمريكا العظمى عزلها ترمب عن العالم فوقفت معها 8 دول فقط رغم التهديد والوعيد !شكراً لجميع الدول الحرة في العالم التي صوتت لصالح فلسطين وستبقى القدس عاصمه فلسطين الابديه وبشرى بتحريرها قريباً بإذن الله."

وتابع القرة داغي في تغريدة منفصلة: "نتمنى أن تعود القضية الفلسطينية جامعةً لكل العرب والمسلمين رغم اختلافاتهم ففلسطين هي قلب الأمة التي نستقي من نبضها عزتنا وكرامتنا فإن سقطت سقط الجميع وإن انتصرت انتصر الجميع."

ويذكر أن 128 دولة في الأمم المتحدة وافقت على مشروع القرار الذي يدعو "للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات". كما يدعو القرار إلى "عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين،" في حين عارضته تسع دول وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت.