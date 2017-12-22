أمير سعودي يذكّر أردوغان بوعده: العلاقات بين تركيا وإسرائيل لا تزال قائمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، الرئيس السابق لنادي الهلال، الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تنفيذ وعده بقطع العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعدما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان الرئيس التركي صرح، قبل إعلان ترامب عن قراره، بأن القدس "خط أحمر" بالنسبة لتركيا، مضيفا أنه بحال تحرك واشنطن بهذا الإطار فإن "تركيا ستقطع علاقتها مع إسرائيل". وبعد إعلان ترامب، قال أردوغان إن بلاده "ستفتح سفارة في القدس الشرقية بدولة فلسطين".

وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: "في خطاب قوي أثار المشاعر وألهب النفوس قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيؤدي إلى قطع العلاقات بين بلاده وإسرائيل.. كان موقفا قويا ورائعا". وأضاف أن "العلاقات بين تركيا وإسرائيل ما زالت قائمة حتى الآن.. وهذه التغريدة لتذكيره.. عله يفعل..!".

كما أعاد الأمير السعودي نشر تغريدة سابقة له قال فيها: "ما أسهل أن تلقي خطابا بليغا يدغدغ مشاعر المظلوم وتتخذ فيه مواقف وأنت تعلم أنك لا تستطيع تنفيذها وأن تراهن على نسيان الناس بعد فترة ما التزمت به"، مضيفا: "وما أصعب أن تتخذ مواقف بينة وتلتزم بها، ولا تعِد إلا بما تستطيع، وإذا وعدت التزمت، وأن تفعل هذا وأنت تراهن على صدقك مع نفسك قبل الآخرين".