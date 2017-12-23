خلفان: قرار ترامب عن القدس جيد من ناحية وسيء من ناحية أخرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل يعتبر قرارا جيدا من ناحية وسيئا من ناحية أخرى على حد تعبيره.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لخلفان على تويتر، حيث قال: "قرار ترامب عن القدس كان قرارا سيئا من ناحية وجيدا من ناحية اخرى. السيء فيه انه جاء بعد عقد صفقات مع امريكا بالمليارات.. والجيد فيه أنه بث روح الحياة في القضية الفلسطينية وأشعل لهيبها. كانت القضية شبه ميته فأحياها ترامب."

وتابع خلفان قائلا: "عقب اعتراف ترامب بأن القدس عاصمة اسرائيل يجب ان يمنع ترامب من استقباله في أي دولة اسلامية في العالم الإسلامي بأسره.. علموا ترامب أن للامة الاسلامية قرار.. هل يعلم ترامب بأن شعبا كالشعب الفلسطيني لا يموت ولا يفنى.. وأن الإرادة الفلسطينية لا تهزم مهما طال الاحتلال."

وأضاف: "إن قرار الأمم المتحدة بشأن القدس يفضح همجية نتنياهو وترامب.. ويبرهن بأن العالم يقف مع الحق لا مع القوة.. عام 2018 قد يكون عاما سيئا في حياة ترامب.. إن الظلم شيء عظيم.. نتنياهو دكتاتور والسير في الاتجاه الذي يسير فيه خطأ تاريخي لمن يسير معه."

وأردف: "قرار ترامب نزعة الى خلق مواجهة اسلامية إسرائيلية وهذا أمر لا يخدم الامن والسلام الدوليين.. نقل السفارة الامريكية الى القدس لا يعني أن القدس ملكا لإسرائيل ولكن يعني ان السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة...وهذا أنا اعترف فيه.. كنا نأمل ان يكون قراره بقدس غربية لليهود وقدس شرقية للفلسطينيين احقاقا للحق... ولكن هذا التحيز لن يفلح ابدا مهما طال زمن الاحتلال.. إصرار ترامب على أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل يجعل العالم الاسلامي كله يؤمن بأن الدفاع عن القدس فرض على كل مسلم ومسلمة."

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