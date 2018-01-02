قراصنة "صقور قطر" يخترقون "حساب المواطن" في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرّض الحساب الرسمي لـ "حساب المواطن" السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للاختراق من قبل مجموعة من "الهاكرز" وصفت نفسها بإسم مجموعة "صقور قطر."

ووجّهت مجموعة "الهاكرز" رسالة إلى المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني يتوعدون فيها بالمزيد من الهجمات.

وكان حساب "خدمة العملاء" التابع لحساب المواطن قد تعرّض الأحد كذلك لعملية اختراق، حيث نُشر عبره رد مسيئ وصف الحساب بأنه "برنامج أنشئ لتسكيت المجتمع السعودي والضحك عليه من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الاصلاحات الاقتصادية..."

من جهته، حذّر مدير "حساب المواطن" علي راجحي، من الأخذ بأي معلومات تصدر من الحساب في -الوقت الحالي- حتى تتم استعادة الصلاحيات كاملة. وبيّن راجحي بحسب ما نقل عنه موقع "سبق" الإلكتروني أن المختصين في تقنية المعلومات في حساب المواطن يتعاملون مع الوضع بشكل سريع لاستعادة الحساب، وحذف التغريدات التي قام المخترق بكتابتها.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التوصل الاجتماعي.