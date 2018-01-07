تفاعل واسع على اعتقال 11 أميرا بالسعودية.. ومغردون: هذا وعد ابن سلمان.. والدولة أولا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار إعلان النائب العام السعودي، سعود المعجب، حول اعتقال 11 أميرا تجمهروا أمام قصر الحكم في الرياض، ردودا واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستشهاد بتصريحات سابقة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

دفع هذا الإعلان لتداول مقطع فيديو لمقابلة سابقة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والتصريحات التي أدلى بها حول محاسبة أي من كان ممن تثبت بحقهم قضايا، حيث علق كساب العتيبي على هذا المقطع قائلا: "القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم رافضين الخروج إلاّ بعد إلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء. الحرب على الفساد لن تُفرِّق بين أميرٍ وغيره. ومحمد بن سلمان وعد فأوفى. نحن أمام مشهد وطني مُذهِل لم نعهد من قبل. الملك يحاكم الأمراء المتجاوزين."

من جهته علق الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "عندما يرفض أي أمير قرارات الدولة ويقاومها ويرفع السلاح ويرى نفسه فوقها، يجب ان نصطف جميعا مع الدولة ممثلة في الملك وولي عهده.. مسألة لا تحتمل موقف مائع فالدولة فوق الجميع.. في الإصلاحات التي يقودها ولي العهد لن يجد أفضل من شعبه شركاء فنحن شركاءه في الوطن لا شركاءه في الملك وثمة فرق هائل بين الاثنين."

وعلى وسم حمل اسم "الملك يحاسب الأمراء المتجاوزين،" قال صاحب حساب فارس الهلال: " ياخي اتعجب من ناس عندهم مليارات ومخصصات واراضي .. ومو متحملين يدفعون فاتورة كهرب ومويا وراحوا تظاهروا وتجمهروا؟ مدري كيف لاصاروا مثلنا الواحد راتبه حول خمس الألف وديون وقروض وسكن ايجار وش بيسوون ؟!"

أما صاحب حساب طيار ركن فقال: " الدولة ستبقى دولة والنظام على الجميع لا فرق بين امير ومواطن وغفير الشرع هو الفصل."

ويذكر أن النائب العام السعودي، سعود المعجب، قال في بيان الجمعة، إن الأمراء المعتقلون طالبوا "بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.