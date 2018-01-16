خلفان: لا معنى لمجس التعاون إذا لم يعاقب عضو يهدد أمن الخليج بمساعدة الخصوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن على مجلس التعاون الخليجي معاقبة العضو الذي يهدد أمن الخليج لمساعدته خصوم الخليج على حد تعبيره.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان على صفحته بتويتر، حيث قال: "عندما تتحول دولة إلى أزمة كالحالة القطرية تخسر الدولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتجاريا.. التاريخ يسجل صفحات سوداء في تاريخ قطر.. تآمر قطر على بلاد الحرمين الشريفين ذنب لا يغتفر.. خسرت قطر أهلها وجيرانها وكسبت عزمي بشارة."

وتابع قائلا: "وعزمي بشارة عضو كنيست إسرائيلي.. رتب زيارات شمعون وغيره من رؤساء اسرائيل لقطر والعكس صحيح.. تدعم قطر الحوثي الذي يطلق صواريخه على المملكة...أليس هذا العمل في حد ذاته غباء...لا نريد قطر في مجلس التعاون بعد اليوم.. مجلس التعاون الخليجي يحتاج أن يعاقب العضو الذي يهدد أمن الخليج لمساعدته لخصوم الخليج.. والا لا معنى لمجلس التعاون الخليجي."

وأضاف: "فيه خطوط حمراء عضو المجلس في التعاون الخليجي يجب ألا يتعداها.. والا إذا كان الخطوط كلها بيضاء.. فلا داعي لمجلس التعاون.. الأمن القومي الخليجي العربي.. تلعن صيره قطر.. ولا عقاب ضدها من المجلس.. بلاش من مجلس لا هيبة له."