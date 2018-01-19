تداول فيديو "همس" عمرو موسى لمشيرة خطاب: كويس إنك سقطتي في اليونسكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، يُسمع فيه ما وصفه النشطاء بـ"همس" عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية "على الميكروفون" لمشيرة خطاب مرشحة مصر السابقة لرئاسة اليونيسكو، وقوله: "كويس إنك سقطتي في اليونسكو."

ويظهر في مقطع الفيديو إعطاء عمرو موسى الكلمة لمشيرة خطاب وانشغال الأخيرة بالتأكد من عمل الميكروفون، ليُسمع بعدها جملة الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، الأمر الذي أثار النشطاء الذين تنوعت ردودهم، وفيما يلي نستعرض لكم بعضها: