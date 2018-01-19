الداعية السعودي عائض القرني يعدد أسباب "توبته من السياسة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني، إنه "تاب إلى الله من السياسة" على حد تعبيره، واصفا بأنه "طلقها بالثلاث" وذلك في مداخلة له على برنامج يبث على قناة MBC.

وقال القرني في المداخلة التي أعاد نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أنا لست بمحلل سياسي، وأبشركم وأبشر الإخوة أني تبت من السياسة منذ سنوات، وتبت إلى الله ومن تاب إلى الله تاب الله عليه، طلقتها بالثلاث لا رجعة بعدها، وتبت إلى الله.."

وتابع قائلا: "الشأن العام له محللين والسياسة للسياسيين والاقتصاد للاقتصاديين، عندنا في السعودية اقتصاديين وفي العالم وعندنا رياضيين لهم في الشأن الرياضي، أما أن أدخل أنا في قل قضية مثلا اتهدم جسر رحت شاركت مثلا في أزمة في المياه رحت وشاركت ومثلا مستشفى فيه مشكلة.. ليست مهمتي، مهمتي تبليغ الدين والآيات والأحاديث وما يصلح الفرد وأخاطب الكبير والصغير والمرأة والرجل بالحسنى وبالموعظة الحسنة وهذا منهج القرآن ومنهج الأنبياء.."