القرة داغي مهاجما قضاء مصر بعد الحكم على القرضاوي: محاكم لتصفية رموز 25 يناير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هاجم علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه يوسف القرضاوي، المحسوب زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين، القضاء في مصر بعد صدور حكم بالسجن المؤبد ضد القرضاوي.

جاء ذلك في تغريدة للقرة داغي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "إن الحكم الجائر على فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي بالسجن المؤبد من قِبل محكمة مصرية مخالفٌ للقيم الإسلامية والإنسانية وللمعايير الدولية ولحقوق الإنسان.. فلا تتوافر في هذه المحاكم التي شكّلها الانقلاب الغاشم أدنى المعايير للقضاء العادل! وإنما أُنشِئت لتصفية رموز ثورة 25 يناير!"

ويذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عبّرت، مساء الخميس، عن "أسفها" من صدور حكم بالسجن المؤبد صادر عن محكمة مصرية، بحق "المواطن القطري" على حد تعبيرها، يوسف القرضاوي، قائلة في بيان: "هذا الحكم منافيا لكل المعايير الدولية لشروط المحاكمة العادلة والمنصفة وكذلك اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة."