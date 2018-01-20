البرادعي لـ"كل عربي": المعروض بـ"صفقة القرن" إما التنازل أو الجوع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد محمد البرادعي، مستشار الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، الخيارات المعروضة أمام الفلسطينيين وتعامل الإدارة الأمريكية مع ملف ما يُعرف بـ"صفقة القرن،" لافتا إلى أن الخيارات المتاحة تتمثل بين التنازل أو الجوع، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الى كل عربي يود أن يفهم بإيجاز ما هو معروض حاليا على الشعب الفلسطيني: تنازلوا عما تبقى من وطنكم في صفقة الاستسلام المسماة بصفقة القرن وإلا سنقوم بتجويعكم. لقد أسمعت إن ناديت حياً..."

وفي تغريدة منفصلة قال البرادعي: "الاونروا تلجأ إلينا كأفراد وشعوب لإنقاذ أهلنا الفلسطينيين من ’أزمة إنسانية مدمرة‘ بِعد أن خذلتهم الحكومات. أدعو كل انسان عربي يفهم معنى الإنسانية والكرامة للتبرع لحملة الكرامة لا تقدر بثمن. آمل أننا سنثبت للعالم ولأنفسنا أن الضمير العربي مازال حيّا."

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