فريق التواصل بخارجية أمريكا يستشهد بردود على "مشروع تجهيز مجاهد" بلبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعاد فريق التواصل بوزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، نشر صورة تناقلها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، للوحات إعلانية "انتشرت" في لبنان حول "مشروع تجهيز مجاهد."

وقالت الفريق في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "تداول ناشطون على مواقع التواصل صورة إعلان طرقي في ما يعتقد أنها بيروت، تضمّن الدعوة إلى ما وصفه بـ’مشروع تجهيز مجاهد‘. وسخر ناشطون من المنشور باعتباره طريقة جديدة لابتزاز اللبنانيين من أجل الحصول على المال، بعد انخفاض الدعم الإيراني، مؤكدين أن ميليشيا حزب الله في ضائقة مالية."

ويذكر أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، علق في خطاب، الجمعة، على ما وصفه بـ"اتهامات" لحزبه بالاتجار بالمخدرات في سبيل تمويل العمليات، قائلا: "خلال الأسابيع الماضية، كانت هناك اتهامات أمريكية ليست جديدة ولن يترتب عليها أثر جديد هي أن الأمريكيين شكلوا لجنة تحقيق ستأتي إلى لبنان كي تلتقي مع مسؤولين وجهات وتقيم تحقيقا حول علاقة حزب الله بتجارة المخدرات وقد أعلن أن ترامب يريد التحقيق في هذا الأمر".

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