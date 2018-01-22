تحقيق سعودي في مقاطع فيديو "مخالفة" في درة العروس بجدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه أمير منطقة مكة المكرمة شرطة المنطقة بالتحقيق في مقاطع الفيديو المخالفة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في "درة العروس" بمدينة جدة، ومحاسبة المتسببين في ذلك.

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الماضية مقاطع فيديو لفتيات يرقصن بملابس وصفها المغردون بأنها غير لائقة في "درة العروس"، فيما أنشأ نشطاء على تويتر وسماً تحت عنوان #خراب_درة_العروس‬.

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وكان روّاد مواقع التواصل قد تداولوا كذلك في اليومين الماضيين مقطع فيديو، وثقه شاب كان متواجداً في المكان عبر "سناب شات"، يظهر بحسب ما زعم، مجموعة من الشباب يقومون بملاحقة فتيات والتحرش بهن في نفس المنطقة.

ويظهر الفيديو الذي لا يمكن لـCNN التأكد من مدى صحته اطلاق الفتيات لصرخات الاستغاثة جراء ملاحقة الشباب لهن.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.