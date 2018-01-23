بعد تغريدته عن الشيخة موزا.. ماذا قال سعود القحطاني عن المصالحة مع قطر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال سعود القحطاني، مستشار بالديوان الملكي السعودي، والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، إنه لن تكون هناك مصالحة مع قطر، مشيراً الى أن ما قاله بحق الشيخة موزا المسند، والدة أمير قطر الحالي، هو "كلمة حق بحق سموها" على حد وصفه.

وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "في غداء مع أحد الصحفيين الأجانب سألني عن تغريدتي التي تطرقت فيها للشيخة موزا المسند وعن تفسيره وعدد من المراقبين أنها بداية لمصالحة مع السلطة القطرية.شرحت له الأعراف العربية وأن ماقلته هو كلمة حق بحق سموها أما تنظيم الحمدين فقد خسر كل خطوط الرجعة مع الدول الأربع.باختصار:لامصالحة."

وكان المستشار بالديوان الملكي قد علّق قبل عدة أيام على الجدل الذي أثير في دول الخليج بعد تغريدة مسيئة للشيخة موزا، قال فيها إن "الأعراض خط أحمر، وما علمنا عن الشيخة موزة إلا أنها كريمة ابنة كرام..."

سعود القحطاني واصل في تغريداته الأخيرة التي نشرها فجر الثلاثاء هجومه على قطر، قائلاً: "دماء جنودنا في الحد الجنوبي التي سفكت بسبب خيانة الحمدين ودعمهم للخلايا الإيرانية في العوامية. خستهم في التعامل مع البحرين مؤامراتهم على الإمارات والدماء التي أهدرت في مصر الكنانة وإعلام الظل الداعي لتفكك العرب وتقسيمهم، هذه جزء من جواب: لماذا لن تكون المصالحة مع التنظيم المارق."

كما نشر مقطعاً من قصيدة الشاعر المصري أمل دنقل الشهيرة، والتي كانت بعنوان "لا تصالح."

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