البرادعي: استئجار "دوبلير" لتمثيل مشهد ديمقراطي سيؤدي فقط للسخرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، أن "استئجار دوبلير" كمحاولة لإقناع الجمهور بمشهد ديمقراطي سيؤدي إلى مزيد من السخرية.

وجاء تصريح البرادعي بالتزامن مع أنباء عن اتجاه حزب الوفد إلى الدفع برئيسه الدكتور السيد البدوي كمرشح في الانتخابات الرئاسية المصرية، في ظل خلو الساحة من أي مرشح منافس للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو المرشح الوحيد الذي قدم أوراقه حتى الآن.

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وقال البرادعي، عبر حسابه على تويتر، إنه "من الأكرم ألا نتمسح في طقوس الديمقراطية ونحولها إلى مسخ طالما لا نفهم معناها ولا نؤمن بها كنظام حكم". وأضاف أن "استئجار دوبلير لمحاولة إقناع الجمهور أنهم يشاركون في مشهد ديمقراطي سيؤدي فقط إلى المزيد من السخرية من الأداء والإخراج سواء داخل صالة العرض أو خارجها"، مؤكدا أن "الصدق أفضل للجميع".

وكان البدوي أعلن في 12 يناير الجاري إن حزب الوفد لن يكون له مرشح في انتخابات الرئاسة. وأصدر حزب الوفد بيانا أعلن فيه تأييد انتخاب السيسي لفترة رئاسية ثانية. ولكن مع غياب أي مرشح منافس للسيسي، عقدت قيادات حزب الوفد برئاسة البدوي، الخميس، جلسة طارئة لبحث إمكانية الدفع بمرشح أمام السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، أن البدوي طلب توقيع الكشف الطبي، وهو من ضمن الأوراق المطلوبة للترشح للرئاسة. ويأتي تحرك حزب الوفد في ظل تراجع أبرز الأسماء التي كانت قد أعلنت نيتها الترشح مثل المحامي الحقوقي خالد علي ورئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، واستدعاء رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان للتحقيق في اتهامات من وزارة الدفاع له بـ"التزوير" و"التحريض لإحداث وقيعة بين الشعب والجيش"، وذلك بعد أيام على إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية.