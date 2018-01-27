خلفان: لماذا لا تعطي السعودية صواريخا للبلوش لضرب قلب إيران ردا على صواريخ إيران للحوثي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إنه وطالما تعطي إيران صواريخ بعيدة المدى لجماعة الحوثي في اليمن لاستهداف السعودية، فلماذا لا تعطي الرياض صواريخ للبلوش لضرب قلب إيران على حد تعبيره، واصفا ذلك بـ"العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم."

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على حساب خلفان بموقع تويتر، حيث قال: " في إيران بعد السكون العاصفة.. ترقبوها.. طالما أن إيران تعطي صواريخ بعيدة المدى للحوثي لأطلاقها على المملكة فلماذا المملكة لا تعطي البلوش صواريخا تضرب قلب إيران.. العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم."

وحول قطر، قال خلفان: " قطر تدعم الحوثي دعما منقطع النظير.. في قطر الشعب في وادي الخليج العربي والحكومة في وادي شريفة.. هذا الوضع أن دل على شيء فإنما يدل على أن الشعب القطري يكره إيران... وان الحكومة القطرية تموت في شريفة."

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