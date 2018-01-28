الأميرة ريما بنت طلال ترحب بتغريدة على إطلاق سراح الوليد بن طلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رحبت الأميرة ريما بنت طلال، اخت الأمير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، بالأنباء عن إطلاق سراحه بعد احتجازه على خلفية حملة التحقيقات التي قامت بها المملكة العربية السعودية بقضايا مكافحة الفساد.

جاء هذا الترحيب في تغريدة للأميرة السعودية، حيث قالت في تغريدة احتوت على صورة للوليد بن طلال، حيث قالت: "حمدلله على سلامتك حبيبي أخوي نوّرت الدنيا الوليد بن طلال."

ويذكر أن مصادر مقربة من الأمير الوليد بن طلال، أكدت لشبكتنا، السبت، الأنباء التي تم تداولها حول إطلاق سراحه من مكان احتجازه في فندق الريتز كارلتون، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد إلى جانب أمراء ووزراء سابقون ورجال أعمال.

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ويذكر أن ثروة الأمير الوليد بن طلال تقدر بـ17 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربز، ويعتبر من الأصوات التي لها تأثير كبير في السعودية، رغم عدم تسلمه لمنصب حكومي، إلا أن استثماراته الضخمة كانت ذات نفوذ كبير.