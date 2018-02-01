مصر: نائب يطلب التحقيق بواقعة إجبار حصان على "التحشيش" والرقص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طالب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، بالتحقيق العاجل بواقعة إجبار حصان على تدخين "الحشيش" في فرح شعبي بمصر.

وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي قد أعادوا هذا الأسبوع تداول مقطع فيديو قديم، لشخص يجبر حصاناً على تدخين الحشيش، عن طريق الاستنشاق من أنفه، ليرقص بعد ذلك الحصان على أنغام المهرجانات، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين منهم.

وتساءل رئيس لجنة الشباب والرياضة بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام"، في بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى اللواء مجدى عبد الغفّار، وزير الداخلية، قائلاً: "كيف وصل الحد إلى تقديم أحد المواطنين المخدرات لحصان علنا وفي فرح شعبي؟"،

وطالب عامر وزارة الداخلية الأربعاء، بمكافحة جميع جرائم المخدرات ومنع تداولها علنا بالأفراح الشعبية.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التوصل الاجتماعي.