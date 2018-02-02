ماذا قال الشاعر القطري بن فطيس أمام الملك سلمان؟.. والقحطاني يعلق: قصيدة عصماء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تصدر الشاعر القطري، محمد بن فطيس المري، قائمة المواضيع التي تناولها نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مساء الخميس، وذلك يعد القصيدة التي ألقاها أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وبرز وسم "ابت فطيس يمثل شرفاء قطر" على تويتر، حيث علق علق سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، قائلا: "ترحيب حار من الحضور في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بممثلي قطر العزيزة وبمقدمتهم الشيخ سلطان بن سحيم ال ثاني والشيخ مبارك بن خليفة ال ثاني وعدد كبير من ال ثاني الكرام ووجهاء وأهل قطر والشاعر القطري الكبير محمد بن فطيس المري يشعل الحماس بقصيدة عصماء."

وتناقل النشطاء قصيدة بن فطيس، حيث علق منذر آل الشيخ مبارك قائلا: "بيتان يكتبان بماء الذهب للكريم ابن الكرام موجهة لسيد أذلاء الإخوان شكراً من القلب محمد بن فطيس قلت ما في نفس كل عربي حر وتركت أذلاء العلوج في مهانتهم يسبحون.. استمعوا ولتقشعر أبدانكم فخراً وعزة."

وعلى الصعيد الآخر تعددت الأوسمة التي هاجمت بن فطيس، كان من ابرزها "ابن فطيس خاين وطن،" و"شرفاء قطر لا يمثلهم ابن فطيس،" حيث علق صاحب حساب hamad almarri قائلا: "بن فطيس لا يمثلنا لا من بعيد ولا من قريب كل من حط يده ف يد اعداء الوطن وساعدهم ع تأمرهم عليه فهو خاين لنفسه ووطنه واهله الشرفا الان هو دميه ف يد بن زايد يوديه يمين شمال والحمدالله ع سقوط القنعه.."

أما fahad almalki فقال: "كنت مثال للكلمة المؤثرة والشعر الذي نحب ان نسمعه، لكن الآن أصبح شعرك مليء بالنفاق والخيانة هذا شأنك وهذا معدنك لكن أسألك بالله هل انت راضي عن نفسك وقد بعت الوطن هل ابنائك عندما يكبروا سوف يفتخرون بك، اسأل ضميرك ان كان مازال موجود."

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.