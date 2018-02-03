شاهد.. فتاة "سريعة" تصل للحريري على المنصة قبل منعها من الأمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مساء الجمعة، مقطع فيديو يظهر وصول فتاة بسرعة إليه واحتضانه قبل منعها من الأمن، وذلك خلال إلقاء كلمة له، ليمازحها قائلا: "ما شاء الله عليك شو سريعة."

وقال الحريري في المقطع: "لازم تنزلي على مسابقة المائة متر انت، ما شاء الله عليك شو سريعة، هلا الأمن عم بحك براسه واقف عم بقول شو صار؟ ماذا حصل؟ فاجأناكم.."