احتفال عروسين في "كورنيش" جدة يثير جدلا بالسعودية.. وقرار عاجل من أمير مكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار احتفال عروسين بزفافهما في كورنيش جدة بالمملكة العربية السعودية موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تدخل أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل بإصدار قرار عاجل على خلفية الحدث.

وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو لاحتفال العروسين في كورنيش جدة، وكانت العروس ترتدي فستان الزفاف دون غطاء للرأس وسط العامة. وتباينت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الرفض والترحيب، إذ اعتبر البعض أنه خروج على العادات والتقاليد، بينما رأى آخرون أن العروسين كانا يعبران عن فرحتهما ولم يؤذيا أحدا.

من جانبه، وجه أمير مكة الأمير خالد الفيصل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بمنع "المخالفات المنافية للقيم الإسلامية والمتعارضة مع العادات والتقاليد السعودية الأصيلة في الأماكن العامة وضبط كل مخالف وإحالته لجهات الاختصاص"، وفقا لما ذكره حساب إمارة مكة الرسمي على "تويتر"، الذي أشار إلى أن القرار "جاء على خلفية مقطع فيديو انتشر لزفة عروسين على كورنيش جدة".