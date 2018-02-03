حقيقة أم لا.. هل رد الفلسطينيون على تهديد السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة بالرقص؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفلسطينيين يرقصون في مقر الأمم المتحدة، وسط ادعاءات بأن هذا الفيديو هو رد الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة على تهديدات السفيرة الأمريكية نيكي هيلي بقطع المساعدات الأمريكية عن الفلسطينيين إذا لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، فما هي حقيقة ذلك؟

بالفعل هددت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بقطع المساعدات عن الفلسطينيين الذي أعلنوا رفضهم للمفاوضات ووساطة الولايات المتحدة في عملية السلام، إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

ولكن فيديو رقص الفلسطينيين بالأمم المتحدة ليس له علاقة بتهديد السفيرة الأمريكية أو قرار ترامب، إذ يعود تاريخه إلى عام 2013، وبالتحديد في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما كانت الأمم المتحدة تحيي الذكرى الخامسة والثلاثين ليوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وشارك الفنان الفلسطيني محمد عساف بالغناء وسط رقص بعض الحاضرين.

فيديو من قناة الأمم المتحدة على موقع يوتيوب لمحمد عساف يغني في يوم التضامن مع الفلسطينيين في نوفمبر عام 2013:

بعض التعليقات التي انتشرت على تويتر وفيسبوك عن أن فيديو الرقص هو رد على تهديد السفيرة الأمريكية أو احتفال برفض الأمم المتحدة لقرار ترامب بشأن القدس: