شاهد.. أمير قطر يحضر مسرحية كوميدية عن الأزمة الخليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الفنان غانم السليطي إن حضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لعرض مسرحية "شللي يصير" كان لحظة تاريخية لفن المسرح، داعياً زملاءه الى أن يعوا أهمية الأمر، وأن لا يقعوا في المسرح "البسيط" أو "الساذج."

وكان أمير قطر، قد حضر عرضا مسرحيا كوميديا، لمسرحية "شللي يصير" وهي من تأليف وإخراج السليطي، تتناول الأزمة القطرية الخليجية والأحداث التي تعرضت لها الدوحة جراء المقاطعة الخليجية منذ الخامس من يونيو / حزيران 2017.

وعقب انتهاء العرض، صافح الأمير أبطال العمل المسرحي وسط تصفيق كبير من الحضور.

وقد نشرت وزارة الثقافة والرياض القطرية، صوراً للشيخ تميم أثناء حضوره المسرحية قائلة إنها "رسالة واضحة تؤكد اهتمام القيادة العليا في الدولة بالمسرح كأداة لطرح القضايا التي تهم المجتمع والشعب القطري."

وأضافت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن حضور أمير قطر "دليل على التحام القيادة السياسية بالمثقفين والمبدعين ومراهنة على مجتمع واع بوجدان سليم" على حد وصفها.